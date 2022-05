1 Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Arne Dedert

Unbekannte erbeuteten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Reichenbach (Kreis Esslingen) eine unbekannte Anzahl an Werkzeugen bei einem Einbruch in ein Firmengebäude.















Link kopiert

In eine Firma in der Leintelstraße in Reichenbach sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 16.30 Uhr und sechs Uhr gelangten die Einbrecher laut Polizeiangaben über ein Tor gewaltsam in die Firma. Bei ihrer Suche nach Wertvollem ließen sie eine bislang noch unbekannte Anzahl an Werkzeugen mitgehen. Der Polizeiposten Plochingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.