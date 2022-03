1 Das Polizeirevier Esslingen hat noch nicht die Täter gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa

Unbekannte Einbrecher haben ein Vereinsheim in Reichenbach bestohlen. Die Polizei sucht momentan nach Zeugen.















In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bisher unbekannte Einbrecher gewaltsam in ein Vereinsheim in der Kanalstraße in Reichenbach eingebrochen. Es wurden mehrere Türen schwer beschädigt und Bargeld gestohlen.



Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter 0711/3990-330 entgegen.