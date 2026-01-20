Einbruch in Reichenbach: Einbrecher steigen in Kneipe ein und stehlen Bargeld aus Automaten

In Reichenbach (Kreis Esslingen) sind in der Nacht zum Montag offenbar mehrere Unbekannte in eine Bar in der Olgastraße eingebrochen. Was ist bekannt?
Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in Reichenbach (Kreis Esslingen) eine Bar aufgebrochen. Die Täter hebelten gegen 3.15 Uhr ein Fenster eines Gebäudes in der Olgastraße auf, berichtet die Polizei
Demnach drangen offenbar mehrere Täter in die Bar ein, innen öffneten sie mit Gewalt zwei Automaten und entwendeten daraus Bargeld. Danach entkamen sie unerkannt. Experten sicherten vor Ort Spuren, die Ermittlungen laufen.