Einbruch in Reichenbach an der Fils

Noch unbekannte Täter sind in der Nacht zum Ostersonntag in ein Wohnhaus in Reichenbach (Kreis Esslingen) eingebrochen. Sie gelangten über ein Fenster in das Gebäude.

Reichenbach - Eine bislang unbekannte Täterschaft ist von Samstag auf Ostersonntag in ein Wohnhaus in der Lützelstraße in Reichenbach an der Fils eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Räume, zum Diebesgut sei allerdings noch nichts bekannt, teilte die Polizei mit. Die Täter waren über ein Fenster in das Gebäude gelangt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.