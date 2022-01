1 Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Ein Einbrecher hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu einer Gaststätte im Wohngebiet Stumpenhof in Plochingen (Kreis Esslingen) verschafft.















Link kopiert

Plochingen - In eine Gaststätte im Plochinger Wohngebiet Stumpenhof (Kreis Esslingen) ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und 7.50 Uhr hebelte der Einbrecher laut Polizei ein Fenster auf und gelangte so in die Gasträume. Dort wuchtete er einen Zigarettenautomaten mit brachialer Gewalt auf und ließ den Inhalt mitgehen. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen.