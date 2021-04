Einbruch in Plochingen

Ein noch unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag in ein Gartenhaus in Plochingen eingebrochen und hat es durchwühlt. Laut derzeitigem Kentnissstand der Polizei ließ er lediglich einen alten Bollerwagen und Gartenutensilien von geringem Wert mitgehen.

Plochingen - Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, in ein Gartenhaus in der Verlängerung der Lisztstraße im Gewand Hermannsberg eingebrochen, teilte die Polizei mit. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam über eine Türe Zutritt zu dem Gartenhaus und durchsuchte es. Soweit bislang bekannt ist, ließ er lediglich einen alten Bollerwagen und Gartenutensilien von geringem Wert mitgehen, bevor er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen