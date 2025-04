Einbruch in Plochingen: Unbekannte brechen in zwei Einfamilienhäuser ein

1 Die Polizei ermittelt mit der Unterstützung der Spurensicherung. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Maximilian Koch

In Plochingen (Kreis Esslingen) sind am vergangenen Wochenende Kriminelle in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. Möglicherweise handelte sich bei beiden Fällen um dieselben Täter. Die Polizei ermittelt.











Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in zwei Einfamilienhäuser im Oberen Haldenweg in Plochingen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand drangen die Täter jeweils gewaltsam über ein Fenster an der Gebäuderückseite ein, möglicherweise handelte sich um dieselben Einbrecher.

In beiden Fällen durchsuchten sie gezielt Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern. Ob und was gestohlen wurde, ist bislang unklar. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt mit Unterstützung der Spurensicherung.