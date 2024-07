Einbruch in Plochingen: Über eine Tonne Kupferband gestohlen

1 Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher ein größeres Fahrzeug verwendeten und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: imago/Agentur 54 Grad/54° / Felix Koenig

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch aus einer Lagerhalle in der Brühlstraße in Plochingen (Kreis Esslingen) über eine Tonne Kupferband gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.











 In der Brühlstraße in Plochingen sind zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 12.30 Uhr am Mittwoch Unbekannte eingebrochen. Wie die Polizei berichtet schlugen die Einbrecher außerdem in einem nahegelegenen Atelier zu.

Die Kriminellen verschafften sich über ein Fenster Zutritt zur Lagerhalle und entwendeten von dort über eine Tonne Kupferband. Um diese Beute abzutransportieren, benutzten sie wahrscheinlich ein größeres Fahrzeug. Daher bittet die Polizei Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben um Hinweise unter der Telefonnummer 0 71 53 / 30 70. Im gleichen Zeitraum durchwühlten mutmaßlich dieselben Täter ein Atelier in der Esslinger Straße. Hier brachen sie ebenfalls ein Fenster auf, stemmte zuvor aber mit brachialer Gewalt ein Tor auf. Ersten Erkenntnissen nach wurde aus dem Atelier nichts gestohlen.