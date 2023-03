1 Die Polizei konnte in der Nähe des Tatorts einen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Die Polizei hat in Plochingen (Kreis Esslingen) einen Mann festgenommen, der mit Maske und Axt unterwegs war und versucht haben soll, in eine Gaststätte einzubrechen. Der 51-Jährige wurde vor einem Jahr abgeschoben und hielt sich wohl illegal in Deutschland auf.















Beamte einer Polizeistreife haben am frühen Donnerstagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher in Plochingen (Kreis Esslingen) festgenommen. Kurz vor drei Uhr hörten die Polizisten ein klirrendes Geräusch im Bereich der Häfnergasse. Daraufhin untersuchten sie die Umgebung und stellten fest, dass an einer Gaststätte dort eine Scheibe eingeschlagen worden war. Offenbar hatte ein Einbrecher erfolglos versucht, in den Gastraum einzudringen. Daraufhin leitete die Streifenwagenbesatzung weitere Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei trafen Einsatzkräfte in der Bergstraße auf einen Maskierten, der mit einer Axt bewaffnet war. Als der mutmaßliche Einbrecher den Streifenwagen sah, ergriff er die Flucht.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnte die Polizei den Mann überwältigen und festnehmen. Außer der Axt trug der Mann Handschuhe und weiteres mutmaßliches Einbruchswerkzeug bei sich. Als die Beamten seine Daten aufnahmen, stellte sich heraus, dass der 51-jährige Kosovare vor einem Jahr in sein Heimatland abgeschoben wurde und sich somit illegal in Deutschland aufhielt.

Am Mittwoch wurde der Mann dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft und der Ausländerbehörde beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittlungen dauern an.