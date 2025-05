Einbruch in Plochingen: Einbruch wird erst nach Tagen bemerkt – Polizei ermittelt

1 Der Einbrecher drang gewaltsam über eine Kellertür ein. (Symbolfoto) Foto: imago images / Schöning

In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in Plochingen (Kreis Esslingen) in ein Wohnhaus in der Friedrichstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Einbruch erst am Donnerstagnachmittag bemerkt, fand aber möglicherweise schon am Dienstagmittag statt.

Mit brachialer Gewalt drangen die Einbrecher über eine Kellertür ins haus ein und durchwühlten Schränke und Schubladen. Was gestohlen wurde, ist noch unklar, die Polizei ermittelt.