Einbruch in einen Kiosk in Plochingen

1 Der Täter hebelte die Glastür des Kiosks aus. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

In einen Kiosk im Bahnhof Plochingen, ist am Samstag, eingebrochen worden. Das Polizeirevier Esslingen hat weitere Ermittlungen aufgenommen.



Plochingen – Am Samstag wurde am Bahnhof Plochingen gegen 2:45 Uhr in einen Kiosk eingebrochen. Laut Polizei hebelte der unbekannte Täter die gläsernen Schiebetüren auf und gelangte so in den Kiosk.



Durch das Auslösen der Alarmanlage flüchtete der Täter schließlich in eine unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Esslingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten die weiteren Ermittlungen aufgenommen.