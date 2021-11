Einbruch in Plochingen

1 Der Dieb erbeutete nur einen geringen Bargeldbetrag (Symbolbild). Foto: picture alliance / /Patrick Pleul

Ein Einbrecher hat am Wochenende aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Plochingen (Kreis Esslingen) Bargeld gestohlen.















Plochingen - Ein Einbrecher ist am Wochenende in ein Mehrfamilienhaus in Plochingen eingestiegen.

Nach Angaben der Polizei hebelte der Einbrecher zwischen Freitag, 21:30 Uhr und Sonntag 11:15 Uhr eine Wohnungstür im inneren des Hauses auf und gelangte so in die Wohnung. Dort fand der Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag, mit dem er unerkannt entkommen konnte.

Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.