1 In Owen wurde in einen Einkaufsladen eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

In der Nacht auf Mittwoch ist in Owen (Kreis Esslingen) ein Unbekannter in ein Geschäft eingebrochen. Die Polizei ermittelt.















Ein unbekannter Einbrecher ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Owen (Kreis Esslingen) in einen Einkaufsmarkt eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, ist der Unbekannte den ersten Ermittlungen zufolge gegen 0.40 Uhr über den Haupteingang in das Geschäft in der Kirchheimer Straße eingebrochen. Im Innern soll er sich nach potenzieller Beute umgesehen und dabei einen Alarm ausgelöst haben. Daraufhin flüchtete der Täter offenbar unerkannt. Über mögliches Diebesgut machte die Polizei am Mittwoch noch keine Angaben.