Einbruch in Ohmden: Unbekannter dringt über Terrassentür in Wohnhaus ein

1 Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Ein unbekannter Täter ist zwischen Freitag und Montag in ein Wohnhaus in Ohmden (Kreis Esslingen) eingebrochen. Die Polizei ermittelt.











Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in der Straße Mittlerer Weg in Ohmden (Kreis Esslingen) eingebrochen. Über eine aufgehebelte Terrassentür auf der Gebäuderückseite gelangte der Täter laut Polizei zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 15 Uhr, ins Innere des Hauses. Dort durchwühlte er sämtliche Schränke.

Konkrete Angaben über mögliches Diebesgut liegen noch nicht vor. Der Schaden an der Terrassentüre beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen.