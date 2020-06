1 Der Einbruch in die Gaststätte geschah in der Nacht auf Dienstag (Symbolbild) Foto: picture alliance / Kai Remmers/d/Kai Remmers

In einer Gaststätte in Oberesslingen wurde ein Spielautomat aufgebrochen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Esslingen - Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Montag auf Dienstag, laut Polizei, in eine Gaststätte in Oberesslingen eingebrochen ist. Zwischen 21.20 Uhr und 2.50 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gastraum. Dort wuchtete er einen Spielautomaten auf und entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der hinterlassene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen.