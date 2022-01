Esslinger Start-up WRS Einsparmöglichkeiten liegen in der Luft

Dominik Wahl, Laurin Roller und Lennard Schwidurski haben an der Esslinger Hochschule Energiemanagement studiert. Im Praxissemester in Firmen haben sie festgestellt, dass Einsparpotenziale beim Einsatz von Druckluft viel zu wenig genutzt werden. Mit ihrem Start-up-Unternehmen WRS Energie + Druckluft zielen sie in diese Marktlücke.