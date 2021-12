1 Das Polizeirevier Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: imago images// K. Schmitt via www.imago-images.de

Bei einem Einbruch in ein Jugendhaus in Oberboihingen (Kreis Esslingen) wurde Bargeld gestohlen.















Oberboihingen - Zwischen Samstag 17.30 Uhr und Sonntag 16.55 Uhr ist ein unbekannter Täter in das Jugendhaus in der Max-Eyth-Straße in Oberboihingen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Der Einbrecher schlug eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude. Dort wurden die Räume durchsucht und eine Tür aufgebrochen. Der Schaden ist bisher unbekannt.