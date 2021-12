1 Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Einbrecher unerkannt flüchten (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Daniel Maurer/dpa/Daniel Maurer

Ein Einbrecher wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag in einem Geschäft in der Nürtinger Neckarsteige auf frischer Tat ertappt, konnte jedoch trotzdem Bargeld sowie ein Tablet entwenden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.















Nürtingen - Ein Einbrecher ist am zweiten Weihnachtsfeiertag auf frischer Tat überrascht worden. Der bislang unbekannte Täter drang am Sonntagvormittag, kurz vor 11 Uhr, über zwei aufgehebelte Türen in ein Geschäft in der Nürtinger Neckarsteige (Kreis Esslingen) ein. Dort wurde er laut Angaben der Polizei von einem Zeugen beim Durchstöbern der Büroräume erwischt.

Der Unbekannte bedrohte daraufhin den Zeugen und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen unerkannt flüchten. Der Einbrecher erbeutete eine Geldtasche mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie ein Tablet.

Der angerichtete Schaden an den gewaltsam geöffneten Türen wird auf 1000 Euro geschätzt. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und korpulent. Der Mann ist dunkelhäutig und hat wenige beziehungsweise kurze Haare. Über die Bekleidung liegt keine konkrete Beschreibung vor. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.