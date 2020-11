1 Der Einbrecher befindet sich auf der Flucht. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Im Laufe des Mittwochs ist ein unbekannter Täter in ein Nürtinger Wohnhaus (Kreis Esslingen) eingestiegen. Dabei erbeutete er unter anderem zwei Handys. Die Polizei ermittelt.

Nürtingen - Ein noch unbekannter Täter ist am Mittwoch laut Angaben der Polizei in Nürtingen (Kreis Esslingen) in ein Wohnhaus im Balinger Weg eingebrochen. Zwischen 13.45 Uhr und 22 Uhr hebelte der Einbrecher eine Terrassentür auf und durchwühlte im Anschluss in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte er dabei zwei Mobiltelefone und ein kleiner Bargeldbetrag in die Hände erbeutet haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.