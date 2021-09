1 Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro haben noch unbekannte Einbrecher im Laufe des Wochenendes in einem Nürtinger Firmengebäude (Kreis Esslingen) angerichtet. Die Polizei ermittelt.

Nürtingen - Noch unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 15.15 Uhr, in eine Firma in der Straße In der Au in Nürtingen eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich laut Polizei über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes und suchten dort nach Stehlenswertem. Dazu brachen sie auch eine Tür auf. Zu möglichem Diebesgut konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.