1 Der Einbrecher machte sich anschließend unbemerkt aus dem Staub (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Silas Stein

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat am Donnerstag in Nürtingen (Kreis Esslingen) Schmuck und Bargeld aus einem Wohnhaus gestohlen. Der Wert des Diebesguts ist bislang nicht bekannt.

Nürtingen - Beim Einbruch in ein Wohnhaus in der Markstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat ein Unbekannter im Laufe des Donnerstags Schmuck und Bargeld von noch unbekanntem Wert gestohlen. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr gelangte der Täter laut Polizei auf noch ungeklärte Art und Weise in das Gebäude sowie eine dortige Wohnung und machte sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Dabei stieß er auf seine Beute und machte sich mit dieser unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.