1 Insgesamt hat der Täter vier Opferstöcke aufgebrochen. Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Am Dienstag hat ein Unbekannter in der Stadtkirche in Nürtingen (Kreis Esslingen) mehrere Opferstöcke aufgebrochen. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt.















In der Nürtinger Stadtkirche St. Laurentius sind am Dienstag mehrere Opferstöcke aufgebrochen worden. In der Zeit von 10 Uhr bis 18.15 Uhr hat laut Polizeiangaben ein bislang unbekannter Täter vier von fünf Opferstöcken in der Kirche aufgebrochen. Da sie erst geleert worden waren, hat der Täter vermutlich wenig Geld erbeutet. Der angerichtete Schaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.