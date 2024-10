Einbruch in Nürtingen: Kriminellen stehlen hunderte Euro Bargeld aus Arztpraxis

Einbruch in Nürtingen

1 Der Einbruch passierte zwischen 19 Uhr und 7.40 Uhr. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

In der Nacht zum Freitag ist in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein Unbekannter in eine Arztpraxis eingebrochen. Die Polizei ermittelt.











In Nürtingen hat in der Nacht zum Freitag ein unbekannter Einbrecher zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, erbeutete er mehrere hundert Euro aus einer Arztpraxis in der Schellingstraße.

Demnach brach der Unbekannte zwischen 19 Uhr und 7.40 Uhr eine Eingangstür auf und gelangte so ins Innere, wo er nach Beute suchte. An der Tür richtete er dabei Schaden im ebenfalls dreistelligen Bereich an.