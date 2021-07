1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise (Symbolfoto). Foto: imago images/Einsatz-Report24/Fabian Geier via www.imago-images.de

In Nürtingen sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte der Täter ins Innere und suchte dort nach Beute. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Nürtingen - In ein Wohnhaus in Nürtingen ist am Freitagabendeingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter gelangte laut Polizeiangaben am Freitagabend gegen 23 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus „Im Kißling“. Der Unbekannte durchsuchte das Haus nach möglicher Beute zum entwendeten Diebesgut können bislang von der Polizei keine Angaben gemacht werden.

Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.