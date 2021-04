1 Was genau gestohlen wurde, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein noch unbekannter Täter ist in der Nacht zum Mittwoch in eine Schule in Nürtingen (Kreis Esslingen) eingebrochen und hat dort den Inhalt eines Feuerlöschers versprüht. Die Polizei ermittelt.

Nürtingen - Ein noch unbekannter Täter ist in der Nacht zum Mittwoch in eine Schule in der Straße Am Lerchenberg in Nürtingen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der Täter in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 6.50 Uhr über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort machte er sich an weiteren Türen zu schaffen und versprühte den Inhalt eines Feuerlöschers. Was genau gestohlen wurde, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Der Polizeiposten Rossdorf hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.