Einbruch in Nürtingen: Dieb stiehlt Bargeld aus Einkaufsladen

1 Die Polizei ermittelt im Fall eines Einbruchs samt Diebstahl in einem Laden in Nürtingen. Foto: picture alliance/dpa

Ein Unbekannter ist am Wochenende in einen Laden im Nürtinger Stadtteil Raidwangen eingebrochen und hat Bargeld aus einem Tresor gestohlen.











Ein Einkaufsladen in der Straße Rammert im Nürtinger Stadtteil Raidwangen ist laut Polizei am Wochenende von einem Kriminellen heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Samstagabend gegen 21.30 Uhr und Sonntagmorgen gegen acht Uhr hat ein Einbrecher eine Tür aufgehebelt und ist auf diese Weise ins Innere des Gebäudes gelangt.

Dieb bricht Tresor im Laden in Nürtingen auf

Dort öffnete der Täter nach Angaben der Polizei gewaltsam einen Tresor und entwendete daraus Bargeld. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.