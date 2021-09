1 In Neuhausen sind Unbekannte in mehrere Gartenhäuschen eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people/imago stock&people

In Neuhausen haben unbekannte Diebe in einer Kleingartenanlage mehrere Häuschen aufgebrochen. Dabei wurde Schaden über 1000 Euro angerichtet.

Neuhausen - Einbrecher in Kleingartenanlage unterwegs

In Neuhausen wurde in der Zeit zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch um 18 Uhr in mindestens vier Gebäude einer Kleingartenanlage Krugswiese in Verlängerung der Schillerstraße eingebrochen. Laut Polizeisprecher wurden dabei Fenster eingeschlagen, wodurch ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro entstand. Über mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei in Neuhausen leitet die Ermittlungen.