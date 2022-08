1 Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Zwei Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in einen Baucontainer in Neuhausen (Kreis Esslingen) eingebrochen.















In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in den Baucontainer einer Firma in der Mörikestraße in Neuhausen eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr verschafften sich die Täter laut Polizeiangaben mittels brachialer Gewalt Zugang zum Container und machten sich mit Baumaschinen im Wert von etwa 10.000 Euro unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt.