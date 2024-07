Einbruch in Neuffen: Unbekannte brechen in Kassenraum des Freibads ein

1 Die Polizei ermittelt zu dem Einbruch. (Symbolfoto) Foto: imago/Agentur 54 Grad/54° / Felix Koenig

Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen hat ein Einbrecher den Kassenraum des Freibades in Neuffen (Kreis Esslingen) durchwühlt. Er richtete einen Schaden von 1000 Euro an und entkam ohne Diebesgut.











Ein Unbekannter ist in Neuffen (Kreis Esslingen) in den Kassenraum des Freibads in der Breitensteinstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, richtete er dabei 1000 Euro Schaden an, entwendete aber nichts.

Den Angaben nach verschaffte sich der Einbrecher auch zum Zimmer der Schwimmmeister gewaltsam Zutritt.