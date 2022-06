1 Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/34169830 um Zeugenhinweise (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Daniel Maurer/dpa/Daniel Maurer

Über ein beschädigtes Fenster gelangten Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Schulkomplex in Nellingen (Kreis Esslingen) und richteten Schäden von mindestens 15.000 Euro an.















Link kopiert

In einen Schulkomplex in Nellingen (Kreis Esslingen) eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Über ein beschädigtes Fenster gelangten die Einbrecher laut Polizei zwischen 16.30 Uhr und 6.25 Uhr in das Schulgebäude In den Anlagen. Darin verwüsteten sie zahlreiche Klassenzimmer, schlugen unter anderem mehrere Scheiben ein und brachen Schränke auf.

Zudem entwendeten sie den Inhalt zweier Kassen sowie Elektronikartikel. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mindestens 15.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/34169830 um Zeugenhinweise.