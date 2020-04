1 Der Einbrecher gelangte über ein Fenster in das Gebäude. Foto: dpa/Silas Stein

Am späten Samstagabend ist ein Einbrecher in eine Bäckerei in der Nellinger Felix-Wankel-Straße eingedrungen. Er erbeutete Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Ostfildern - Ein Einbrecher hat am späten Samstagabend aus einer Bäckerei in der Felix-Wankel-Straße in Nellingen Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Gegen 22 Uhr drang der Unbekannte über ein Fenster in das Gebäude ein, wuchtete zwei Innentüren auf und durchstöberte diverse Schränke. Mit seiner Beute machte er sich daraufhin aus dem Staub. Der angerichtete Schaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.