Einbruch in Nellingen: Unbekannter stiehlt Bargeld aus Bäckerei-Filiale

1 Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In der Nacht zum Donnerstag brach ein Unbekannter in eine Bäcker-Filiale in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) ein. Dabei erbeutete er offenbar Bargeld.











In Ostfildern hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Einbrecher zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei brach der Unbekannte zwischen 19 und 5 Uhr in die Filiale eines Bäckers in der Ludwig-Jahn-Straße ein.

Der Täter brach dabei eine Tür auf. Er durchwühlte die Innenräume und entkam schließlich unerkannt mit Bargeld. Die Polizei ermittelt, Experten sicherten vor Ort Spuren.