Einbruch in Mehrfamilienhaus in Nürtingen

1 Der Täter kam durchs Fenster (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Frank Rumpenhorst

Ein Unbekannter ist in Nürtingen in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt, der Schaden durch das rüde aufgehebelte Fenster beläuft sich auf einige hundert Euro.

Nürtingen - Durch ein aufgehebeltes Fenster ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag, zwischen 20 Uhr und 1 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Wendlinger Straße im Stadtteil Oberensingen eingebrochen. Er durchsuchte im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten einer Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.