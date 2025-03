Einbruch in Lenningen: Unbekannte Einbrecher stehlen Tresor aus Gaststätte – Zeugen gesucht

1 Die Täter brachen auf noch unklare Weise in die Gaststätte ein. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.

In Lenningen (Kreis Esslingen) sind am Sonntagabend zwei Unbekannte in eine Gaststätte eingebrochen und haben daraus einen Tresor gestohlen. Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung der Täter und bittet um Hinweise.











Link kopiert

Am Sonntagabend sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Max-Leuze-Straße in Unterlenningen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Gegen 20 Uhr gelangte ein Täter auf noch ungeklärte Weise in das Gebäude und durchsuchte die Räume. Dabei fand er nach Angaben der Polizei einen Tresor, den er mit Unterstützung eines Komplizen aus dem Gebäude schaffte und mitnahm.

Der Haupttäter wird als etwa 1,80 Meter groß, mit Oberlippenbart und Glatze beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und schwarze Sneakers. Sein Komplize war rund 1,75 Meter groß und ebenfalls komplett schwarz gekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 21 / 50 10 an die Polizei zu wenden.