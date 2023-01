Einbruch in Lenningen

1 Durch ein Fenster sind die Einbrecher in das Haus in Oberlenningen eingedrungen. Foto: dpa/Daniel Maurer

In Lenningen (Kreis Esslingen) hat eine Frau zwei Einbrecher überrascht, als sie nach Hause kam. Die Polizei hat zwei Verdächtige, doch vom Diebesgut fehlt jede Spur.















Nach einem Einbruch in Oberlenningen (Kreis Esslingen) hat die Polizei zwei tatverdächtige junge Männer festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, stehen die beiden unter Verdacht, am Mittwochmittag gegen 13 Uhr über ein Fenster in ein Haus im Heerweg eingebrochen zu sein. Demnach suchten sie innen auf Beute, als die Bewohnerin zurückkehrte. Daraufhin ergriffen die Einbrecher die Flucht, offenbar mit erbeutetem Bargeld.

Die Frau alarmierte die Polizei. Wenige Minuten später konnten die Beamten einen 17-Jährigen und einen 21-Jährigen, auf die die Täterbeschreibung passte, in der Höllochstraße festnehmen. Der 21-Jährige ist wegen ähnlicher Delikte bereits Polizeibekannt und aktuell in Untersuchungshaft. Der jüngere Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt, nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen wurden, er wartet nun ebenfalls auf seinen Prozess. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.