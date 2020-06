1 Laut Polizei hebelten die unbekannten Täter das Küchenfenster des Cafés auf. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Hauke-Christi/Hauke-Christian Dittrich

Laut Polizei hat es in der Nacht zum Sonntag einen Einbruch in ein Café in Unterlenningen gegeben. Die unbekannten Täter flüchteten ohne Diebesgut.

Lenningen (Kreis Esslingen) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es laut Polizei in einem Café in Unterlenningen eine Einbruch gegeben, bei dem mehrere Unbekannte nach Diebesgut suchten. Die unbekannten Täter hebelte nach Angaben der Polizei ein Küchenfenster des Cafés auf. Durch das Fenster der Küche verschafften sich die Diebe einen Zutritt in das Gebäude in der Max-Leuze-Straße in Unterlenningen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Täter nichts gestohlen und sind daraufhin ohne Diebesgut wieder geflüchtet. Für die Spurensicherung waren nach Angaben der Polizei auch Mitarbeiter der Kriminaltechnik vor Ort in Unterlenningen und sicherten Hinweise in dem Café in der Max-Leuze-Straße.