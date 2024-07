Einbruch in Leinfelden-Echterdingen: Unbekannter stiehlt Bargeld aus Firma

1 Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images/Reporterdienst via www.imago-images.de

Bei einem Einbruch in Leinfelden-Echterdingen hat ein Einbrecher in der Nacht zum Freitag Bargeld erbeutet. Nun ermittelt die Polizei.











 In der Nacht zum Freitag ist in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ein Unbekannter in der Steinbeisstraße in ein Firmengebäude eingebrochen. Wie die Polizei berichtet brach er dazu ein Fenster auf.

Er durchsuchte Büroräume und brach diese zuvor mit Gewalt auf. Ersten Erkenntnissen nach stahl er einen kleineren Betrag Bargeld. Der Einbruch passierte zwischen 18 Uhr und 6.15 Uhr.