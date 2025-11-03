Einbruch in Leinfelden-Echterdingen: Unbekannte brechen in Schule ein und stehlen Bargeld

Unbekannte brechen in Schule ein und stehlen Bargeld

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) sind am vergangenen Wochenende Unbekannte in eine Schule eingebrochen. Die Polizei ermittelt.











﻿ Am Wochenende ist in eine Schule in der Jahnstraße in Stetten (Kreis Esslingen) eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zwischen Samstag und Montagmorgen Zugang, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen.

Im Inneren brachen sie gewaltsam eine Tür auf und suchten nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten Bargeld.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten Spuren am Tatort. Die Ermittlungen dauern an.