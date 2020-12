Zwei Unfälle in Deizisau Abflussgitter auf die Straße gelegt – Polizei sucht Täter

In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte in Deizisau (Kreis Esslingen) Abflussgitter auf die Straße gelegt. Zwei Autos wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.