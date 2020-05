1 Die Diebe klauten teure Werkzeugteile aus einem Rohbau in Leinfelden-Echterdingen. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Maurer

Die Unbekannten sind am Wochenende in der Dieselstraße in Leinfelden-Echterdingen eingebrochen und haben teures Werkzeug gestohlen.

Leinfelden-Echterdingen - Am Wochenende hat es laut Polizei in der Dieselstraße in Leinfelden-Echterdingen einen Einbruch gegeben, bei dem mehrere teure Werkzeugteile aus einem Rohbau gestohlen wurden. Zwischen Samstagmittag, 12 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, drangen die unbekannten Täter durch die Umzäunung der Baustelle in das Haus ein und verschafften sich Zutritt zu mehreren Räumen in denen Material liegt. Zum Abtransportieren des Diebesguts hätten die Täter laut Polizei vermutlich ein größeres Fahrzeug verwendet. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 entgegen.