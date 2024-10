Einbruch in Leinfelden-Echterdingen: In Kongresszentrum eingebrochen

1 Der Einbruch verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Kongresszentrum. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Rumpenhorst

In Leinfelden-Echterdingen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Einbrecher in das Kongresszentrum eingebrochen, wo er Geld entwendete.











In das Kongresszentrum in der Bahnhofstraße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. Der unbekannte Täter verschaffte sich gegen ein Uhr in der Nacht über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude, wie die Polizei berichtet.

Dort entwendete der Einbrecher mehrere elektrische Kleingeräte im Gesamtwert von etwa 700 Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich laut Polizeiauf etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die die Ermittlungen aufgenommen.