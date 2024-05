Einbruch in Leinfelden-Echterdingen: Geräte von Baustelle gestohlen

1 Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt in einem Fall von Einbruch und Diebstahl. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Von einer Baustelle in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) sind Geräte gestohlen worden. Die Polizei berichtet, dass in einen Rohbau eingebrochen worden sei und zwei Maschinen samt Akku- und Ladezubehör entwendet worden seien.











Von einer Baustelle in Leinfelden-Echterdingen sind Baugeräte gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach habe sich in einem Rohbau in der Max-Lang-Straße in der Nacht zum Freitag ein Einbrecher zu schaffen gemacht.

Wert des Diebesgutes noch nicht klar

In der Zeit zwischen 17 und 7.30 Uhr sei der Unbekannte in die Tiefgarage der Baustelle eingedrungen und habe dort den Bretterverschlag eines Lagerraums eingeschlagen. Aus diesem habe der Unbekannte zwei Baumaschinen samt Akkus und Ladegeräten entwendet. Der Wert des Diebesguts stehe noch nicht fest. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittele.