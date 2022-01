1 Der Täter konnte unerkannt entkommen (Symbolbild). Foto: Pixabay

In der Nacht zum Montag ist in einem Biergarten in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.















Leinfelden-Echterdingen - In einem Biergarten in der Stuttgarter Straße in Leinfelden (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich der unbekannte Täter zwischen 20 Uhr bis 10.15 Uhr Zutritt zu dem Gelände. Aus dem Inneren des Gebäudes entwendete er anschließend mehrere Elektrogeräte, darunter Flachbildfernseher, Musikboxen und einen Laptop. Außerdem nahm der Unbekannte mehrere Getränkeflaschen und eine größere Menge an Leergut mit. Der etwaige Wert des Diebesguts konnte bisher noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Leinfelden-Echterdingen bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0711/90377-0 zu melden.