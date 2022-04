Einbruch in Leinfelden-Echterdingen

Noch unbekannte Täter sind zwischen Montag und Dienstag in eine Bürokomplex in Echterdingen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem einen Tresor, Notebooks und ein Auto.















Noch unbekannte Täter sind zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 8.40 Uhr, in einen Bürokomplex in der Esslinger Straße in Echterdingen eingebrochen und haben unter anderem ein Auto gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Diebe auf noch unbekannte Weise Zutritt zum Gebäudekomplex und drangen daraufhin gewaltsam in mehrere Büros ein. Sie entwendeten Notebooks, Bargeld, einen Tresor sowie den Schlüssel eines in der Tiefgarage abgestellten VW Touran in Weiß. Mir diesem fuhren sie schließlich davon.

Zeugenaufruf

Am dem Wagen waren nach Angaben der Polizei die amtlichen Kennzeichen ES-ID660 angebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die in den letzten Tagen im Bereich der Esslinger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben können, sich unter Telefonnummer 07 11/90 377-0, zu melden.