Einbruch in Leinfelden-Echterdingen: Auf frischer Tat bei Einbruch in Schule festgenommen

1 Der 48-Jährige war durch ein Fenster in das Gymnasium eingedrungen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

In der Nacht zum Montag hat die Polizei einen 48-jährigen Mann auf frischer Tat ertappt, als dieser in eine Schule in Leinfelden (Kreis Esslingen) eingebrochen ist. Mehrere Gegenstände, die der Tatverdächtige entwenden wollte, konnten sichergestellt werden.











Die Polizei hat in der Nacht zum Montag einen Tatverdächtigen beim Einbruch in eine Schule in Leinfelden (Kreis Esslingen) auf frischer Tat ertappt. Der 48-jährige Verdächtige ist nach Angaben der Polizei gegen 0.30 Uhr in ein Schulgebäude in der Anemonenstraße in Leinfelden eingedrungen. Dadurch ging ein Alarm bei einem Sicherheitsunternehmen ein, woraufhin die Polizei verständigt wurde und mit mehreren Streifenwagen zu dem Gymnasium ausrückte.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen war der Tatverdächtige mutmaßlich über ein Fenster in die Schule eingedrungen. Die Polizei konnte den 48-Jährigen widerstandslos noch vor Ort festnehmen. Mehrere von ihm offenbar aus der Schule entwendeten Gegenstände, darunter ein Laptop und ein Tablet, wurden von der Polizei sichergestellt. Es läuft nun laut Polizei eine Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den Tatverdächtigen.