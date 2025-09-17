Einbruch in Küferstraße: Geld aus Bäckerei in der Esslinger Innenstadt gestohlen

1 Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutriff in de Verkäufsräume. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier - stock.adobe.

In der Esslinger Innenstadt ist in der Nacht zum Mittwoch ein Unbekannter in eine Bäckerei eingebrochen. Die Polizei ermittelt.











﻿ Ein Unbekannter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Esslingen in eine Bäckerei eingebrochen. Der Einbruch ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen 18.30 Uhr und 4.45 Uhr in der Küferstraße.

Der Täter hat sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft und Bargeld aus der Kasse gestohlen.

Der Täter durchsuchte die gesamte Einrichtung nach Wertgegenständen. Anschließend flüchtete er unerkannt mit seiner Beute. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar. Spuren wurden gesichert und werden nun ausgewertet.