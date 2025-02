Einbruch in Korntal-Münchingen: Wohnungstür aufgehebelt

1 Einbruch: In Münchingen hebeln Unbekannte eine Wohnungstür auf. Foto: dpa/Silas Stein

Unbekannte sind in Münchingen am Sonntagabend in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, steht laut Polizei nicht fest. Die Suche nach Zeugen läuft.











Unbekannte sind am Sonntagabend in der Breslauer Straße in Münchingen in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Zwischen 17.20 und 18.30 Uhr hebelten sie eine Wohnungstür auf. Ob jemand in die Räumlichkeiten gelangte oder nicht, steht laut Polizei nicht fest. Entwendet wurde nichts. Hinweise nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen telefonisch unter: 07 11/8 39 90 20 oder per E-Mail an: ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.