Einbruch in Kohlberg: Unbekannte stehlen Baumaschinen im Wert von 10.000 Euro

1 Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images

In Kohlberg im Kreis Esslingen haben Unbekannte in der Nacht zum Montag 10.000 Euro teure Baumaschinen gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











﻿ In der Nacht auf Montag hat ein Unbekannter in Kohlberg (Kreis Esslingen) Baumaschinen im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Er verschaffte sich nach Angaben der Polizei gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Philipp-Jakob-Manz-Straße, indem er die Scheiben eines Hallentores eintrat.

Dort entwendete der Täter mehrere Baumaschinen. Außerdem brach er das Schloss eines Anhängers auf und stahl auch von diesem Baugeräte. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 07 025 / 91 169 0.