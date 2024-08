Einbruch in Köngen: Teure Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen – Polizei sucht Zeugen

1 Der Unbekannte brach zwischen Donnerstag und Montag mehrere Baucontainer auf. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier/StockAdobe

Auf einem Lagerplatz in der Nürtinger Straße in Köngen (Kreis Esslingen) haben in den vergangenen Tagen Einbrecher zugeschlagen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Ein Unbekannter hat in Köngen (Kreis Esslingen) mehrere Baucontainer aufgebrochen und daraus Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Einbruch, der zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen passierte.

Der oder die unbekannten Täter brachen auf einem Lagerplatz in der Nürtinger Straße mit Gewalt die Schlösser an mehreren Containern auf, daraus entwendeten sie mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von mehrere tausend Euro. Die Einbrecher schlugen zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag und 6.30 am Montag zu. Unter der Telefonnummer 0 70 24 / 92 09 90 bittet die Polizei um Zeugen.