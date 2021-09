Mitten in der Nacht über Fenster in Firmengebäude eingestiegen

1 Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt nun gegen den Einbrecher (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in der Nacht zum Dienstag in ein Köngener Firmengebäude eingestiegen, um dort Bargeld zu erbeuten. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt.















Link kopiert

Köngen - In eine Firma in der Köngener Raiffeisenstraße (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gelangte der Einbrecher laut Polizei in der Zeit von 23.30 Uhr bis 3 Uhr ins Innere. In einem Büro und dem Verkaufsraum wurden mehrere Schränke aufgehebelt. Der Täter erbeutete Bargeld. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.